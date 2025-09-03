Генсек НАТО рассказал, когда прояснится ситуация с гарантиями безопасности

Рютте: ситуация с гарантиями безопасности для Киева может проясниться 4 сентября

Ситуация с гарантиями безопасности для Украины может проясниться 4 сентября или «вскоре после этого», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его цитирует «Интерфакс».

«Я ожидаю, что завтра или вскоре после этого удастся получить ясность о том, что мы коллективно можем сделать», — сказал представитель Североатлантического альянса.

По его словам, важно прояснить ситуацию с гарантиями до новых двусторонних встреч России и Украины.

31 августа Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times заявила, что страны ЕС разрабатывают «довольно конкретные планы» отправки на Украину своих военных контингентов. Она отметила, что европейские войска могут быть развернуты на территории Украины в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период.

2 сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что планов о развертывании каких-либо войск не существует, «по крайней мере в Германии».

Ранее Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине.