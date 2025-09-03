Психолог объяснил смысл необычного гаджета в руках Путина на встрече с Фицо

Ланг: Путин мог взять на встречу с Фицо гаджет, помогающий сосредоточиться

Гаджеты фиджет-кубики (Fidget Cube), как один из тех, который президент России Владимир Путин держал в руках во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, помогают сосредоточиться на решении задач. Об этом рассказал с aif.ru психолог Сергей Ланг.

Необычное устройство российский лидер держал в правой руке. Вероятнее всего, это был фиджет-кубик, на гранях которого расположены различные механизмы — кнопки, рычажки, колесики, отметил врач.

По словам Ланга, для устранения стресса или сосредоточенности также можно собирать пазлы или конструкторы, протирать пыль. Важно, чтобы пальцы были задействованы. В качестве другого примера психолог привел четки, которые используют верующие люди.

Встреча Путина и Фицо состоялась 2 сентября в столице Китай Пекине, куда российский лидер отправился с четырехдневным визитом.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск.