На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснил смысл необычного гаджета в руках Путина на встрече с Фицо

Ланг: Путин мог взять на встречу с Фицо гаджет, помогающий сосредоточиться
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Гаджеты фиджет-кубики (Fidget Cube), как один из тех, который президент России Владимир Путин держал в руках во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, помогают сосредоточиться на решении задач. Об этом рассказал с aif.ru психолог Сергей Ланг.

Необычное устройство российский лидер держал в правой руке. Вероятнее всего, это был фиджет-кубик, на гранях которого расположены различные механизмы — кнопки, рычажки, колесики, отметил врач.

По словам Ланга, для устранения стресса или сосредоточенности также можно собирать пазлы или конструкторы, протирать пыль. Важно, чтобы пальцы были задействованы. В качестве другого примера психолог привел четки, которые используют верующие люди.

Встреча Путина и Фицо состоялась 2 сентября в столице Китай Пекине, куда российский лидер отправился с четырехдневным визитом.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами