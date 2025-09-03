Си Цзиньпин призвал не возвращаться к «закону джунглей»

Председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне заявил, что человечество не должно возвращаться к «закону джунглей». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам лидера китайской компартии, «временное превосходство определяется силой, а победа в веках зависит от правды».

«Справедливость, свет и прогресс победят зло и тьму. Живущее на одной планете человечество должно мирно сосуществовать и никогда не возвращаться к закону джунглей, где сильный побеждает слабого», — отметил Си Цзиньпин.

В своей речи он также выразил надежду, что все страны извлекут уроки из истории и будут ценить мир, совместно создавая будущее для человечества. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР всегда будет движущей силой мира, стабильности и прогресса «во всем мире».

Война сопротивления японской агрессии началась в 1931 году со вторжения армии Японии в Маньчжурию. В 1937 году боевые действия приобрели масштаб тотальной войны. По данным китайских историков, в ходе конфликта погибли и были ранены около 35 млн человек, преимущественно мирные жители. В декабре 1937 года произошла Нанкинская резня, жертвами которой стали около 300 тыс. человек. В августе 1945 года СССР вступил в войну против Японии, проведя Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию, в которой войска Забайкальского фронта потеряли 2228 военнослужащих. Это сражение стало одним из последних этапов Второй мировой войны в Азии.

Ранее в Китае завершился парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией.