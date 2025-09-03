ЕС обсуждает отмену единогласия для обхода вето Венгрии на вступление Украины

Евросоюз рассматривает возможность отмены правила единогласия при принятии решений о расширении из-за позиции Венгрии по украинскому вопросу. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно публикации, около десяти стран-участниц ЕС выступают за изменение процедуры, чтобы для запуска новых этапов переговоров о вступлении требовалось квалифицированное большинство, а не единогласное решение всех 27 государств. Инициатива направлена на преодоление блокировки Будапештом процесса интеграции Украины.

31 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна намерена блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По его словам, Будапешт будет вместе с президентом США Дональдом Трампом добиваться заключения соглашения с российским лидером Владимиром Путиным и выступать против санкций, которые могут нанести ущерб энергетической безопасности Венгрии.

До этого правительство Венгрии подало иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF), оспаривая решение о направлении доходов от замороженных российских активов на военную поддержку Украины.

Судебное дело касается решений Совета ЕС от мая 2024 года и протокола EPF от февраля 2025 года, которые позволили направлять почти все доходы от замороженных в Европе российских активов (около €200 млрд) в фонд военной поддержки Украины.

Ранее эксперт рассказал, чем может иск против ЕС угрожать Венгрии.