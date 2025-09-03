Сестра Ким Чен Ына приняла участие в его переговорах с Путиным

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон приняла участие во встрече с Путиным в Пекине

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон вошла в состав делегации страны на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ким Ё Чжон занимает пост заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР и часто сопровождает брата в его зарубежных поездках.

Во время встречи Путин поблагодарил Ким Чен Ына и северокорейский народ за помощь в освобождении Курской области от украинских войск.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Путин похвалил военный парад в Пекине.