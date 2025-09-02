Вучич попросил у Путина совета по одному вопросу

Президент Сербии Вучич обратился к Путину за советом по развитию отношений с РФ

Президент Сербии Александар Вучич попросил своего российского коллегу Владимира Путина посоветовать пути для улучшения отношений Москвы и Белграда. Слова со встречи двух лидеров приводит ТАСС.

«Я думаю, что это важно услышать, и я хочу внимательно выслушать ваши советы и предложения для развития наших отношений в будущем», — завил Вучич.

Он поблагодарил президента России за теплый прием и выразил уверенность, что двусторонние отношения стран удастся укрепить и поднять «до самого высокого уровня».

До этого Вучич высказался об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, назвав их корректными. Он выразил мнение, что российский лидер готов урегулировать конфликт на Украине мирным способом. Также Вучич заявил, что Белград готов принять возможные переговоры президентов РФ и Украины, обеспечив обоим безопасность.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

