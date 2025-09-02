На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Катаре заявили, что поддерживают все усилия по урегулированию конфликта на Украине

МИД Катара заявил, что не участвует в подготовке саммита РФ и Украины
true
true
true
close
Shutterstock

Катар не участвует в организации переговоров о проведении саммита Россия — Украина. Об этом заявил ТАСС советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Он рассказал, что страна поддерживает все международные усилия, направленные на урегулирование конфликта, в том числе проведение российско-украинского саммита.

«Однако я не считаю, что роль Катара охватывает подобные шаги», — сказал аль-Ансари, отвечая на вопрос, обсуждало ли руководство Катара с представителями Украины в ходе их недавнего визита в Доху возможное проведение технических консультаций между делегациями РФ и Украины.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Эрдоган заявил о необходимости встречи на уровне лидеров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами