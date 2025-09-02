На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО рассказали о двух направлениях дипломатических усилий по Украине

Рютте рассказал об усилиях по «объединению» Путина и Зеленского для переговоров
Henry Nicholls/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ключевые дипломатические усилия сосредоточены на том, чтобы «объединить» президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского для потенциальной встречи, а также на соглашении между Европой и США по гарантиям Украине. Его слова приводит The Guardian.

По его словам, для прочного мира необходима сильная украинская армия и прочные гарантии безопасности.

«Проводится большая работа для того, чтобы, когда Украина вступит в эти двусторонние или трехсторонние переговоры, она сделала это с непоколебимой поддержкой, и, следовательно, гарантировала, что Россия будет соблюдать любое согласованное соглашение и никогда больше не будет угрожать территории Украины после заключения соглашения», — заявил Рютте.

Генсек НАТО сообщил, что основное внимание уделяется двум направлениям. Речь идет об «объединении» Зеленского и Путина для проведения встречи по урегулированию конфликта, и достижению долгосрочных гарантий Киеву.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Арестович допустил существование Украины как «юго-западного федерального округа РФ».

