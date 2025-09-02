Патрушев: РФ угрожает переход от пацифизма к реваншизму в самосознании японцев

В национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к реваншизму, что представляет собой угрозу для России. Такое мнение высказал помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над Японией.

По его словам, в настоящее время в Японии прорабатывается возможность снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны, и НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира.

«Угроза кроется не столько в эсминцах и ракетах, сколько в том, что в национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к оголтелому реваншизму», — сказал Патрушев.

По мнению помощника президента, это является следствием пропаганды, ведущейся западными и провластными японскими СМИ, которые «нагло оболванивают население».

В январе премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, несмотря на натянутые отношения двух стран.

Ранее в МИД заявили, что участие Японии в учениях США угрожает безопасности России.