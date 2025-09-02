Эксперт рассказал, чем может иск против ЕС угрожать Венгрии

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что Венгрия лишится права вето, если проиграет иск против ЕС. Его слова передает РИА Новости.

Речь идет об иске венгерских властей по поводу распоряжения Совета ЕС о направлении почти 100% доходов от замороженных российских активов в Европейский фонд мира с последующей передачей средств Украине.

По словам Зайнуллина, законность мер Совета ЕС вызывает вопросы, так как можно говорить о нарушении основополагающих принципов Евросоюза.

«В последние годы в ЕС уже открыто игнорируют национальные законодательства, общеевропейские нормы и даже мировое право. Примеров масса: от хищения средств до вмешательства в выборы, причем не только внутри Евросоюза», — уточнил он.

Экономист добавил, что, если Венгрия проиграет суд, будет создан прецедент и страна де-факто утратит право вето.

Правительство Венгрии подало иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF), оспаривая решение о направлении доходов от замороженных российских активов на военную поддержку Украины.

Судебное дело касается решений Совета ЕС от мая 2024 года и протокола EPF от февраля 2025 года, которые позволили направлять почти все доходы от замороженных в Европе российских активов (около €200 млрд) в фонд военной поддержки Украины.

