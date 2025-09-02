На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер-министр Словакии Фицо прибыл в Китай

Фицо примет участие в праздновании окончания Второй мировой войны в Китае
Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Китай для участия в торжествах по случаю окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает канцелярия политика в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Председатель правительства Словакии сегодня прибыл в Китай, где в среду, 3 сентября, примет участие в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Фицо также возложит венок к памятнику героев на Площади небесного спокойствия в Пекине. Кроме того, он использует визит в КНР для подтверждения совместных экономических проектов и планов.

До этого стало известно, что Фицо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 5 сентября после возвращения из Пекина.

Также помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщал, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, планируется проведение встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее спецпоезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин.

