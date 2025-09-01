На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минске оценили визит фон дер Ляйен в граничащие с Белоруссией страны

В Белоруссии назвали пустой тратой времени визит главы ЕК в приграничные страны
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии сочло пустой тратой времени недавний визит главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в граничащие с республикой страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«МИД Беларуси не без интереса наблюдал за попытками устроить шоу вокруг визита госпожи фон дер Ляйен в приграничные с нами страны ЕС. Как мы и опасались, эта поездка действительно оказалась пустой тратой времени с точки зрения каких-либо подвижек к улучшению ситуации на границе Беларуси со странами — членами Евросоюза», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее прозвучавшие в Польше заявления о «караулящих белорусских пограничниках с длинноствольным оружием» еще раз наглядно показали «полет фантазии» европейских чиновников. В министерстве подчеркнули, что, вместо обсуждения реальных вопросов и совместного поиска долгосрочных решений, в Брюсселе предпочитают «сочинять все новые страшилки» и объявлять «прифронтовыми» территории, где не велось и не ведется боевых действий.

31 августа сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии посетили границу с Белоруссией, несмотря на предупреждения спецслужб о «белорусских солдатах с длинноствольным оружием». В ходе мероприятия Туск заявил, что время уступок прошло, и Европа должна быть жестокой и хорошо подготовленной.

Ранее в Литве захотели заболотить границу с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами