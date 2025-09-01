В Минске оценили визит фон дер Ляйен в граничащие с Белоруссией страны

Министерство иностранных дел Белоруссии сочло пустой тратой времени недавний визит главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в граничащие с республикой страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«МИД Беларуси не без интереса наблюдал за попытками устроить шоу вокруг визита госпожи фон дер Ляйен в приграничные с нами страны ЕС. Как мы и опасались, эта поездка действительно оказалась пустой тратой времени с точки зрения каких-либо подвижек к улучшению ситуации на границе Беларуси со странами — членами Евросоюза», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее прозвучавшие в Польше заявления о «караулящих белорусских пограничниках с длинноствольным оружием» еще раз наглядно показали «полет фантазии» европейских чиновников. В министерстве подчеркнули, что, вместо обсуждения реальных вопросов и совместного поиска долгосрочных решений, в Брюсселе предпочитают «сочинять все новые страшилки» и объявлять «прифронтовыми» территории, где не велось и не ведется боевых действий.

31 августа сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии посетили границу с Белоруссией, несмотря на предупреждения спецслужб о «белорусских солдатах с длинноствольным оружием». В ходе мероприятия Туск заявил, что время уступок прошло, и Европа должна быть жестокой и хорошо подготовленной.

Ранее в Литве захотели заболотить границу с Белоруссией.