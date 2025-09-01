На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушков оценил проходящий саммит ШОС: «Категорически не нравится Западу»

Сенатор Пушков: происходящее в Китае категорически не нравится Западу
Владимир Смирнов/РИА Новости

Происходящее сегодня в Китае категорически не нравится странам Запада, поскольку они не могут помешать формированию многополярного мира и нового центра силы. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя проходящий в эти дни саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Трамп хотел раздробить страны БРИКС и ШОС, но получил обратный эффект. Европа также не может помешать формированию нового центра силы и влияния в лице ШОС. Так и происходит постепенное, но неуклонное формирование многополярного мира», — написал Пушков.

Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС девять стран, также есть государства — наблюдатели.

Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению Си Цзиньпина. Самолет с российским лидером приземлился в аэропорту Биньхай утром 31 августа, в Китае Путин пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и встретится с рядом мировых лидеров. Затем глава государства отправится в Пекин.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.

