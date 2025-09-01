Путин кратко побеседовал с премьером Пакистана, президентами Узбекистана и Таджикистана

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) кратко побеседовал с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Таджикистана - Эмомали Рахмоном.. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Были контакты на полях и ШОС, и ШОС+ с очень многими главами государств: это и Вьетнам только что, и были разговоры краткие с премьером Пакистана, с президентом Таджикистана переговорили, и перебросились словами с президентом Узбекистана», — сказал он.

Также представитель Кремля назвал важными встречи Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС.

Российский лидер прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее лидеры ШОС договорились об универсальном центре для борьбы с вызовами.