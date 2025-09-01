На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский отправится в Париж на встречу с лидерами Европы

Зеленский примет участие во встрече лидеров Европы в Париже 4 сентября
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие во встрече европейских лидеров, которая состоится в Париже 4 сентября. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости» со ссылкой на осведомленные источники.

Среди ожидаемых участников саммита, кроме французского лидера Эммануэля Макрона, — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне издание Financial Times сообщило, что лидеры Европейского союза и генеральный секретарь НАТО планируют обсудить вопросы урегулирования на Украине на встрече 4 сентября в Париже. Встречу инициировал президент Макрон для продолжения переговоров на высоком уровне.

Встреча пройдет вскоре после переговоров европейских лидеров и Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне.

Газета The Telegraph писала, что высокопоставленные чиновники США теряют терпение из-за позиции лидеров Евросоюза, которые подталкивают Зеленского к нереалистичным условиям мирной сделки.

Ранее появились новые подробности об инциденте с самолетом главы Еврокомиссии.

Новости Украины
