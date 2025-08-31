В Кремле оценили беседу Путина и Пашиняна на полях саммита в Китае

Песков: беседа Путина с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае была хорошей

Беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае была хорошей и продолжительной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очень хорошая была беседа, продолжительная. Они беседовали с глазу на глаз», — сказал представитель Кремля, комментируя встречу двух лидеров, которая проходила в формате тет-а-тет.

До этого российский лидер выразил надежду, что встреча с Пашиняном на саммите ШОС в Китае будет полезной и содержательной. По его словам, к премьеру «накопилось много вопросов», включая двусторонние, региональные и международные.

Мероприятия проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». Саммит начал неформальную работу 31 августа. Торжественным приемом приглашенных гостей занимался председатель КНР Си Цзиньпин. При этом официальная программа начнется 1 сентября.

Ранее Пашинян назвал «братскими» Россию и Армению.