«У людей даже нет воды»: в Болгарии заявили о неспособности помогать Украине

Болгария не в состоянии оказывать помощь Украине, так как у многих ее жителей даже нет водопроводной воды. Об этом заявил РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов, комментируя информацию о передаче Софией Киеву трех вертолетов Ми-24.

«Власти принимают такие решения, чтобы поддержать политику Евросоюза. Но у нас нет денег на поддержку Украины. Как мы поможем Украине, если у наших людей даже нет воды?» — сказал Михайлов.

Он отметил, что поддерживать Украину хочет не просто болгарский народ, а люди у власти, которые во всем следуют Евросоюзу. По его словам, в Болгарии любого, кто не согласен с проевропейским или пронатовским курсом, приравнивают к сторонникам России.

«Когда мы говорили, что мы против войны, потому что она не выгодна никому, нам говорят, что мы пророссийские», — сообщил депутат.

Также он добавил, что народ в Болгарии не может выразить свое мнение, потому что «выборы в стране ненастоящие».

До этого глава минобороны Болгарии Атанас Запрянов заявил, что страна продолжит оказывать помощь Украине в рамках решений парламента, принятых в 2022 и 2023 годах. Он подчеркнул, что вся военно-техническая помощь, направленная на Украину, включая боеприпасы, технику и оборудование, «болгарской армии не нужны».

Ранее Захарова пообещала ответ на решение Болгарии назвать Россию «спонсором терроризма».