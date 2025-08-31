На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Германия решила помочь Украине деньгами вместо отправки военных

Bild: Германия больше не планирует отправлять военных на Украину
Global Look Press

Германия больше не планирует отправлять своих военных на Украину в качестве миротворцев, так как не верит в скорую встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и в достижение мирного соглашения. Об этом пишет немецкий журнал Bild.

Даже если соглашение между Украиной и Россией будет достигнуто, правительство ФРГ хочет предоставлять гарантии по большей части деньгами, а не солдатами.

«По данным правительственных источников, отправка немецких солдат для наблюдения за прекращением огня не рассматривается «до дальнейшего уведомления». Ситуация может измениться только если [президент США Дональд] Трамп примет меры и Путин прекратит свою агрессивную войну. Однако, по словам правительственного чиновника, в настоящее время признаков того или иного нет», — говорится в материале.

По данным журнала, Берлин намерен дальнейше укрепить украинские вооруженные силы, в том числе за счет покрытия части денежного содержания украинских солдат.

До этого Bloomberg сообщал, что согласие на отправку своих войск на территорию Украины дали 10 европейских стран.

Ранее сообщалось, что Европа обсуждает создание буферной зоны на Украине.

