На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп вычислил тех, кто оставил на кладке в саду Белого дома царапину в 23 метра

Трамп: во время ремонта на кладке Белого дома оставили царапину в 23 метра
true
true
true
close
Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social рассказал, что во время ремонта Белого дома рабочие оставили на каменной кладке царапину длиной примерно 23 м.

Политик сообщил, что при строительстве были использованы лучшие материалы в мире, и упомянул, что он сам построил множество «великолепных зданий и других объектов».

«Розовый сад завершен и гораздо красивее, чем кто-либо мог себе представить, когда он был задуман десятилетия назад. Три дня назад, любуясь каменной кладкой, я случайно заметил огромную царапину в известняке, которая простиралась более чем на 25 ярдов (22,8 м. — «Газета.Ru») в длину», — написал глава государства.

Он добавил, что тут же потребовал найти виновных, что и было сделано благодаря «самому лучшему оборудованию для обеспечения безопасности».

«Это был субподрядчик, который устанавливал тяжелые элементы ландшафтного дизайна на сломанную и сильно наклоненную стальную тележку, которая терлась о мягкий, красивый камень», — заявил глава государства.

По его словам, записи с камер видеонаблюдения помогли найти ремонтников. Теперь камень заменят, а субподрядчику выставят счет и больше не позволят работать в Белом доме.

В июле стало известно, что Госдепартамент США при экс-президенте Джо Байдене потратил суммарно более $1,2 млн на ремонт и оснащение бассейнов в американских диппредставительствах нескольких государств, в том числе в Россиию

Ранее Трамп во второй раз за неделю собрался на крышу Белого дома, но не дошел.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами