Трамп вычислил тех, кто оставил на кладке в саду Белого дома царапину в 23 метра

Трамп: во время ремонта на кладке Белого дома оставили царапину в 23 метра

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social рассказал, что во время ремонта Белого дома рабочие оставили на каменной кладке царапину длиной примерно 23 м.

Политик сообщил, что при строительстве были использованы лучшие материалы в мире, и упомянул, что он сам построил множество «великолепных зданий и других объектов».

«Розовый сад завершен и гораздо красивее, чем кто-либо мог себе представить, когда он был задуман десятилетия назад. Три дня назад, любуясь каменной кладкой, я случайно заметил огромную царапину в известняке, которая простиралась более чем на 25 ярдов (22,8 м. — «Газета.Ru») в длину», — написал глава государства.

Он добавил, что тут же потребовал найти виновных, что и было сделано благодаря «самому лучшему оборудованию для обеспечения безопасности».

«Это был субподрядчик, который устанавливал тяжелые элементы ландшафтного дизайна на сломанную и сильно наклоненную стальную тележку, которая терлась о мягкий, красивый камень», — заявил глава государства.

По его словам, записи с камер видеонаблюдения помогли найти ремонтников. Теперь камень заменят, а субподрядчику выставят счет и больше не позволят работать в Белом доме.

В июле стало известно, что Госдепартамент США при экс-президенте Джо Байдене потратил суммарно более $1,2 млн на ремонт и оснащение бассейнов в американских диппредставительствах нескольких государств, в том числе в Россиию

Ранее Трамп во второй раз за неделю собрался на крышу Белого дома, но не дошел.