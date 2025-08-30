На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе признали, что становится все сложнее искать деньги для Украины

МИД Литвы: странам ЕС все сложнее искать деньги для Украины
Global Look Press

У Европы становится все меньше денежных средств для Украины. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, передает «Sputnik.Литва».

В этой связи Будрис призвал использовать для поддержи Украины замороженные российские активы

«Это ресурс, который лежит у нас под ногами», — подчеркнул он.

Он отметил, что использование замороженных российских активов крайне необходимо из-за истощения бюджетов стран блока.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что замороженные в ЕС российские активы могут быть возращены Москве только в том случае, если РФ выплатит Украине репарации. Ее поддержал глава МИД Бельгии Максим Прево, который в то же время выступил против полной конфискации средств и назвал недопустимым обсуждаемый в ЕС перевод российских активов в «рискованные инвестиции». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что Европа запретила Зеленскому встречу с Путиным.

Переговоры о мире на Украине
