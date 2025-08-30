На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В заявлении фон дер Ляйен нашли противоречие из-за Украины

Euractiv указало на отличия в словах фон дер Ляйен и Шефчовича о сделке с США
vonderleyen/X

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заявлениях о торговой сделке с Вашингтоном и Украине фактически подставляет своих подчиненных, так как ее слова противоречат их утверждениям. Об этом пишет издание Euractiv.

На пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орло глава ЕК выступила с утверждением о том, что торговая сделка ЕС и Соединенных Штатов не связана с продолжением поддержки Украины Америкой.

Такие слова фон дер Ляен противоречат заявлениям главы торгового ведомства Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, который после переговоров по сделке в июле заявил, что она «касается Украины».

До этого во время визита в Латвию глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен резко высказалась о российском президенте Владимире Путине, назвав его «хищником». Политик заявила о необходимости Европы быть готовой к возможным будущим рискам.

В ходе встречи с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней Фон дер Ляйен подчеркнула роль Латвии как «истинного центра борьбы с беспилотниками» в Европе и отметила вклад страны в укрепление безопасности НАТО в регионе. Она подчеркнула, что «Европа в безопасности только тогда, когда восточная граница надежно защищена», и призвала Евросоюз к активной подготовке к возможным угрозам.

Ранее фон дер Ляйен созванивалась с Трампом и Зеленским.

