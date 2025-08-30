На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон и Мерц позвонят Трампу, чтобы уговорить его расширить санкции против России

Bloomberg: Макрон и Мерц поговорят с Трампом о вторичных санкциях против России
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к введению вторичных санкций против России, лидеры позвонят президенту США Дональду Трампу по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Союзники Украины надеются, что этот шаг может подтолкнуть Трампа к выполнению угроз расширить санкции против Кремля. Макрон и Мерц планируют поговорить с Трампом на выходных, но, скорее всего, это будут отдельные телефонные разговоры», — говорится в сообщении издания.

До этого Макрон говорил о том, что Россия столкнется с новыми санкциями, если президент РФ Владимир Путин не встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В конце августа Макрон заявлял, что Москва не вернется «к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь». В связи с чем президент Франции призвал лидеров Евросоюза «не быть наивными». Он буквально сказал: «хищник у наших ворот», очевидно перефразировав знаменитое произведение Уильяма Крейга.

Ранее фон дер Ляйен созванивалась с Трампом и Зеленским.

