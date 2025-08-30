Лидер КНДР встретился с семьями погибших на СВО военных

Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 августа провел встречу с родственниками погибших северокорейских военных, участвовавших в операции по освобождению Курской области России от украинских войск, и выразил соболезнования по поводу их утраты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер выразил сожаление по поводу того, что бойцов не удалось спасти и вернуть на родину. В завершение встречи он передал семьям портреты их погибших родственников, завернутые в государственный флаг КНДР.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал создание монумента в память о погибших за Курскую область бойцах КНДР.