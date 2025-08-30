Путин заявил, что Москва и Пекин выступают за реформирование МВФ и Всемирного банка

Путин: Россия и Китай выступают за реформирование МВФ и Всемирного банка

Россия и Китай выступают за реформирование Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, чтобы финансовые инструменты этих структур были одинаково доступны всем государствам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству «Cиньхуа».

«С китайскими друзьями выступаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка», — сказал лидер страны.

В июле лидеры стран-участников БРИКС призвали по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро срочно реформировать Бреттон-Вудские институты, к которым относятся МВФ и Всемирный банк. В заявлении отмечается, что реформы необходимы для того, чтобы сделать институты более гибкими, эффективными, заслуживающими доверия, инклюзивными, соответствующими своему назначению, беспристрастными, подотчетными и представительными, повысив их легитимность.

Также лидеры БРИКС призвали улучшить процедуры управления в организациях, в том числе за счет «основанного на заслугах и инклюзивного процесса отбора».

Ранее Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры.