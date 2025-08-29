Стало известно о новой встрече коалиции союзников Украины

Встреча «коалиции желающих», в которую входят страны, оказывающие помощь Украине, состоится на следующей неделе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«В ближайшие дни мы проведем с канцлером [Германии] Фридрихом Мерцем, премьер-министром [Великобритании] Киром Стармером, всеми коллегами и [президентом Украины Владимиром] Зеленским новое совещание, вероятно, смешанное», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что Киев с партнерами должны усилить работу над созданием гарантий безопасности для страны, которые будут действовать после урегулирования конфликта с Россией. Также он рассказал, что Киев в течение недели проведет ряд встреч с представителями США и «коалиции желающих», на которых будет обсуждаться предоставление стране гарантий безопасности.

В НАТО заверяли, что будут укреплять ВСУ даже после завершения конфликта. В свою очередь Россия выступила против любых гарантий безопасности, которые будут представлять угрозу Москве. О каких гарантиях идет речь и почему этот вопрос так важен для РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский анонсировал новые встречи по гарантиям безопасности Украине.