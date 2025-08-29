В переговорах Путина и Си Цзиньпина примет участие министр обороны России

Ушаков: Белоусов войдет в узкий состав на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По словам Ушакова, встреча глав государств в Пекине пройдет в два этапа: сначала в расширенном составе, а затем в формате «один плюс четыре».

«От нас – [Сергей] Лавров, Белоусов, Ушаков, [Максим] Орешкин», — уточнил помощник президента.

До этого Ушаков сказал, что в российскую делегацию войдут три заместителя главы правительства РФ, более 10 министров, а также представители бизнеса и госкорпораций.

Визит Владимира Путина в Китай запланирован на 31 августа – 3 сентября. Российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, после чего отправится в Пекин для проведения мероприятий в рамках официального визита.

ШОС, основанная в 2001 году, является международной организацией, объединяющей Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в организации участвуют Афганистан и Монголия, а партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Ранее была названа возможная тема переговоров Путина, Си Цзиньпина и Моди на саммите ШОС.