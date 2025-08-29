На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко рассказал, какой видит новую систему безопасности в Европе

Лукашенко: безопасность в Европе должна быть общей, свою роль должны играть все
Evgenia Novozhenina/Reuters

Новая система безопасности в Европе должна быть общей, а свою роль в ней должны играть не только страны Евросоюза, но и Россия с Белоруссией, а, возможно, и Соединенные Штаты, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Его цитирует «БелТА».

«Безопасность должна быть неделимой, она должна быть для нас, европейцев, общей. И свою роль в этой системе безопасности должны играть все <...>. Может быть, с участием ведущей страны — Соединенных Штатов Америки», — предположил президент Белоруссии.

Он также отметил, что в настоящее время «не слышно и не видно» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поэтому вопросами безопасности в регионе могла бы заняться другая международная структура.

13 августа стало известно, что министерство иностранных дел Польши отвергло предложение Белоруссии по возобновлению диалога на тему безопасности между военными ведомствами двух стран.

Сообщается, что Варшава обвинила Минск в миграционном кризисе на границе между странами, а также в поддержке РФ в конфликте с Украиной.

Ранее Лукашенко заявил, что не хочет править авторитарно, но пока не получается.

