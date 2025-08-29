На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс заявил о готовности стать президентом США

Вэнс заявил о готовности стать президента США в случае трагедии с Трампом
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей готовности возглавить страну в случае, если с Дональдом Трампом «случится трагедия». Об этом он сообщил в интервью USA Today.

Отвечая на вопрос о преемственности власти, Вэнс подчеркнул, что полученный за последние месяцы опыт стал для него бесценной подготовкой к возможному принятию на себя высшей государственной должности.

«Я не могу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней», — заявил вице-президент.

Вэнс занял пост вице-президента после победы Трампа на выборах 2024 года. Бывший сенатор от Огайо считается одним из самых лояльных соратников президента и ключевой фигурой в его администрации.

8 августа Вэнс, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что сфокусирован на текущей работе и не думает о выборах американского лидера, которые состоятся в 2028 году.

6 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих президентских выборах от Республиканской партии.

Ранее Вэнс заявил, что США и Россия сузили разногласия по Украине до двух ключевых вопросов..

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами