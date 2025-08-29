Вэнс заявил о готовности стать президентом США

Вэнс заявил о готовности стать президента США в случае трагедии с Трампом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей готовности возглавить страну в случае, если с Дональдом Трампом «случится трагедия». Об этом он сообщил в интервью USA Today.

Отвечая на вопрос о преемственности власти, Вэнс подчеркнул, что полученный за последние месяцы опыт стал для него бесценной подготовкой к возможному принятию на себя высшей государственной должности.

«Я не могу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней», — заявил вице-президент.

Вэнс занял пост вице-президента после победы Трампа на выборах 2024 года. Бывший сенатор от Огайо считается одним из самых лояльных соратников президента и ключевой фигурой в его администрации.

8 августа Вэнс, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что сфокусирован на текущей работе и не думает о выборах американского лидера, которые состоятся в 2028 году.

6 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих президентских выборах от Республиканской партии.

Ранее Вэнс заявил, что США и Россия сузили разногласия по Украине до двух ключевых вопросов..