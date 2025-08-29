США впервые не стали участвовать в Тихоокеанском форуме будущего

Впервые за историю проведения Тихоокеанского форума будущего, организованного Великобританией в Японии, Соединенные Штаты решили воздержаться от отправки своих военнослужащих или официальных лиц для участия в мероприятии. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

Форум, посвященный вопросам безопасности, проходит 29 и 30 августа на борту британского авианосца HMS Prince of Wales, находящегося в Токийском заливе. В числе участников заявлены министры обороны Великобритании и Японии, а также высокопоставленные представители вооруженных сил западных стран. Источники утверждают, что приглашение выступить на форуме было направлено командующему Седьмым флотом США, однако ответа от американской стороны не последовало.

Bloomberg отмечает, что данное решение является продолжением стратегии Пентагона по сокращению участия в подобных мероприятиях. В июле текущего года министерство обороны США отказалось от участия в ежегодном форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо), объяснив это тем, что данное мероприятие продвигает «зло глобализма».

Кроме того, США издали указ о приостановке участия в частных форумах. При этом отмечается, что Тихоокеанский форум будущего является правительственным мероприятием.

Ранее Соединенные Штаты решили вывести треть своих войск из Европы.