В Венгрии рассказали о неудобных вопросах, на которые придется отвечать ЕС

Сийярто: ЕС и Зеленскому придется отвечать на неудобные вопросы по Украине
Global Look Press

Европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать на неудобные вопросы о затягивании боевых действий, когда состоится урегулирование украинского конфликта, уверен глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

«Вместо того чтобы положить конец войне, были приняты решения по ее расширению <...>. И если война закончится, то европейские политические лидеры должны будут ответить на вопрос, почему они выбрали именно такую стратегию», — сказал министр.

Он добавил, что Зеленскому придется отвечать, почему Киев отказался подписывать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 года, и указать на тех, кто заставил украинскую сторону действовать таким образом.

Отношения между Будапештом и Киевом серьезно обострились в августе после серии ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба», осуществляющему поставки Венгрии и Словакии.

Венгерские власти ввели ограничения против украинского военнослужащего — этнического венгра, ответственного за удары по нефтепроводу. Владимир Зеленский «возмутился» этим решением, а попавший под санкции военный с позывным «Мадьяр» призвал «засунуть их в задницу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог Геннадий Козырев объяснил, почему Орбан изменил позицию по поводу вступления Украины в ЕС.

