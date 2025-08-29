На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова переадресовала Вашингтону вопрос об «уступках» по Украине

Захарова призвала спросить Вашингтон о возможных уступках России по Украине
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила обратиться к Вашингтону за разъяснениями слов вице-президента США Джей Ди Вэнса об «уступках» России по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, подходы Москвы давно обозначены, российский президент Владимир Путин говорил об этом неоднократно, как и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

28 августа Ди Вэнс заявил, Вашингтон во многом разделяет позицию украинского президента Владимира Зеленского касательно территориального вопроса при урегулировании конфликта на Украине. Политик обозначил, что прошлая администрация США во главе с экс-президентом Джо Байденом бездумно передавала Киеву деньги и вооружение, не имея никакого дипломатического плана. По словам Вэнса, всем было бы лучше, если бы украинский конфликт получилось урегулировать в скором времени. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков прокомментировал заявление главы МИД Турции об «уступках» по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
