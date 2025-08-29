Захарова рассказала о письме Лаврова журналистке NBC

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обратился с письмом к журналистке американского телеканала NBC. Причиной обращения стали заявления журналистки о предполагаемых нарушениях со стороны российских военнослужащих, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Захарова отметила, что в ходе телевизионного интервью, ведущая неоднократно, в провокационной манере и перебивая собеседника, ссылалась на некие факты нарушений международного гуманитарного права Вооруженными силами России в ходе спецоперации на Украине.

При этом, по словам Захаровой, никаких подтверждений этим обвинениям предоставлено не было. В связи с этим, Лавров направил журналистке письмо с просьбой предоставить конкретную информацию об упомянутых инцидентах. Однако, как заявила Захарова, ответа от телеканала на данное обращение не последовало.

В интервью телеканалу NBC, которое состоялось 24 августа, Сергей Лавров подчеркнул, что Россия «никогда и ни при каких условиях» не наносила преднамеренных ударов по объектам, не связанным с украинскими вооруженными силами. Кроме того, он отметил, что предприятия на территории Украины с участием иностранного капитала не обладают «иммунитетом» от атак, если занимаются производством продукции военного назначения.

