В Кремле рассказали о графике Путина на ближайшие дни

Песков: Путин проводит встречи по подготовке к поездке в КНР и на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин 29 августа проводит в Кремле рабочие встречи по подготовке к поездке в Китай и на Дальний Восток. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга.

Глава государства отправится к командировку 1 сентября. Его поездки продлятся до 5 сентября.

Российский лидер посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, потом отправится в Пекин на мероприятия, посвященные торжествам по случаю 80-летней победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Кроме того, Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

После поездки в Китай президент отправится во Владивосток, где, в частности, примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.

Известно, что в Китай, помимо Путина, прибудут лидер КНДР Ким Чен Ын, иранский президент Масуд Пезешкиан, лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов, а также президент Сербии Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и другие политики.

Ранее Китай выразил протест Японии за призывы бойкотировать парад в Пекине.