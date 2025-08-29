Песков заявил, что переговорный процесс по Украине «не кипит»

Песков: встреча Путина и Зеленского должна быть подготовлена, но процесс «не кипит»

Возможная встреча президентов России и Украины должна быть хорошо подготовлена однако переговорный процесс «не кипит». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во время брифинга.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о недавнем заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Тот допустил, что встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским может вовсе не состояться.

Песков напомнил позицию Путина: встреча может состояться, но она должна быть хорошо подготовлена.

«Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит нет, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам», — сказал Песков.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что вероятная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Он признал, что оба лидера «не очень хорошо уживаются друг с другом», но «чтобы танцевать танго, нужны двое».

Ранее в МИД РФ заявили о стремлении Зеленского саботировать переговоры.