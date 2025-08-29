На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Le Point назвал главную помеху для Трампа на пути нормализации отношений с РФ

Le Point: Украина является главным препятствием для Трампа в отношениях с РФ
true
true
true
close
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press/Keystone Press Agency

Американский лидер Дональд Трамп назвал Украину главным препятствием для восстановления отношений с Россией и мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет французский журнал Le Point со ссылкой на собственный источник.

В публикации говорится, что «приоритетом Трампа является восстановление отношений с Россией», при этом Украина является для американского президента «препятствием» в данном вопросе.

В тоже время, как отмечает Le Point, Трамп понимает, что невозможно достичь соглашения с Москвой без решения военного конфликта на Украине.

Трамп ранее заявлял, что хочет добиться мирного урегулирования ситуации на Украине, поэтому не торопится вводить экономические санкции против России, которые могут быть «очень серьезными». По словам американского лидера, он хочет «увидеть сделку» между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что Белый дом против публичного обсуждения урегулирования на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами