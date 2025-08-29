Зеленский выступил с требованием к Европе по гарантиям безопасности

Украине нужны «четкие ответы» стран Европы по гарантиям безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает британский телеканал Sky News.

«И как именно вы можете принять участие? Я прошу вас определить свою роль», — сказал он на виртуальной встрече с лидерами Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

По словам Зеленского, Киеву нужны «четкие ответы» по вопросу о безопасности Украины.

Европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны глубиной около 40 км между позициями Украины и России. Инициатива обсуждается на европейском уровне, при этом Москва заявляла о собственных планах по созданию подобных зон. В Киеве такие предложения воспринимают как попытку закрепить контроль России над занятыми территориями. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

США дистанцируются от обсуждения, отмечает Politico. Вашингтон исключает отправку наземных войск и готов ограничиться предоставлением разведданных.

Ранее в ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину.