В НАТО заинтересовались «правилами боевых действий» своих войск на Украине

Politico: НАТО интересуют правила ведения боевых действий на украинском фронте
French Army/AP

Североатлантический альянс заинтересован в «правилах ведения боевых действий войск НАТО на линии фронта» Украины на фоне обсуждений создания буферной зоны странами альянса. Об этом сообщает американская газета Politico.

«По словам одного из европейских чиновников, союзники воздерживаются от публичного заявления об отправке войск, ожидая ключевых деталей. Среди их вопросов - правила ведения боевых действий войсками НАТО на линии фронта», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что страны НАТО также заинтересованы в том, понадобятся ли им «третьи страны для патрулирования» зон на Украине.

В том же материале говорилось, что Европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны глубиной около 40 км между позициями Украины и России. Инициатива обсуждается на европейском уровне, при этом Москва заявляла о собственных планах по созданию подобных зон. В Киеве такие предложения воспринимают как попытку закрепить контроль России над занятыми территориями. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее канцлер Германии заявил, что Путин и Зеленский не встретятся.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
