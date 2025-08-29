На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр обороны Литвы назвала «наиболее эффективный» способ остановить Россию

Глава МО Литвы Шакалене призвала ввести против России вторичные санкции
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Вторичные санкции против России могли бы стать «наиболее эффективным» способом остановить Россию. Об этом заявила глава МО Литвы Довиле Шакалене, передает агентство Reuters.

«Вторичные санкции в отношении России стали бы наиболее эффективным способом остановить приток денежных средств в российскую военную машину», — считает она.

29 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас также призвала ввести вторичные санкции против поставок российской нефти, подобные американским пошлинам.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что введение ЕС вторичных рестрикций против России помешает третьим странам помогать Москве обходить существующие карательные меры Евросоюза.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр. При этом для ряда товаров были сделаны исключения. В частности, от пошлин освобождены топливо, электроника и некоторые лекарства, они составляют около 30% экспорта Индии в США.

Ранее Трамп объяснил, почему не торопится вводить санкции против России.

Санкции против России
