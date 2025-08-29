Посол КНР отметил важное значение визита Путина в Китай для достижения мира

Посол КНР в России: визит Путина в Китай станет манифестом в защиту мира

Грядущий визит российского лидера Владимира Путина в Китайскую Народную Республику (КНР) знаменует собой значительный этап в развитии партнерства между двумя странами и станет мощным сигналом в поддержку глобального мира. Такое мнение выразил посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй в интервью, опубликованном в журнале «Евразимут».

«Это манифест эпохи в защиту мира и прогресса человечества, свидетельство продолжения традиционной дружбы наших народов, важная возможность извлечь уроки из прошлого и создать лучшее будущее, что имеет далеко идущее значение. Данное событие обязательно станет важной вехой в анналах двусторонних отношений», — подчеркнул дипломат.

В конце текущей недели запланирована четырехдневная поездка Владимира Путина в Китай. Помимо двусторонних встреч, президент России намерен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском городе Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Ранее в Китае раскрыли, какой сигнал посылают миру приемом Путина.