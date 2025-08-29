В Южной Корее оценили ожидания вокруг возможности саммита с КНДР

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сеуле призвали снизить ожидания вокруг возможности саммита с КНДР
Советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак заявил, что общественности не следует испытывать больших надежд по поводу возможности проведения саммита с КНДР. Об этом сообщает южнокорейская станция CBS.

«Думаю, что конструктивно было бы не надеяться слишком сильно на возможность реализации диалога», — заявил советник.

По его словам, Пекин очень пассивен и негативно настроен, а завышенные ожидания не помогут получить ответ от Северной Кореи. Ви Сон Лак считает, что в существующей ситуации следует спокойно ждать реакции.

25 августа президент США Дональд Трамп во время встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей.

В конце июля сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон заявила, что отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата. Она отметила, что Сеул продолжает проводить враждебную политику по отношению к КНДР.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с главой Северной Кореи.

