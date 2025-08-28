На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Еврокомиссии назвали недопустимыми удары по нефтепроводу «Дружба»

ЕК: нефтепровод «Дружба» является частью энергетической безопасности Европы
Bela Szandelszky/AP

Нефтепровод «Дружба» в России не должен подвергаться ударам, объект является частью энергетической безопасности Европы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК), передает РИА Новости.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщал, что нефтепровод «Дружба» частично восстановит поставки в Венгрию 28 августа.

Он также в очередной раз призвал Украину не атаковать «Дружбу», тк это ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

За последние недели венгерские власти трижды сообщали об ударах по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая проходит по территории Украины и снабжает топливом Венгрию и Словакию. В двух случаях прокачка была приостановлена.

Украинские удары приходились по станциям и объектам в Брянской и Тамбовской областях России. По данным The Guardian, атаки проводились с использованием беспилотников и реактивных систем HIMARS. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала «спонсоров» ударов по нефтепроводу «Дружба».

