Эксперт объяснил, почему ЕС заключает крайне невыгодные для себя сделки с США

Европейский союз (ЕС) заключает крайне невыгодные для себя сделки с США, поскольку до сих пор не обрел стратегической идентичности и вынужден следовать в фарватере Вашингтона. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.

«Наверное, сама суть этого образования, Евросоюза, привела именно к таким результатам. К тому же внутри ЕС есть два сильных лагеря, две тенденции — центробежная и центростремительная. Центростремительная сила — это в большей степени евробюрократы и евроатлантисты. Центробежная — это те, кто выступает за национальный суверенитет и идентичность», — сказал эксперт.

Он добавил, что в Европе усиливается влияние правых сил, которые скептически относятся к расширению полномочий Брюсселя в рамках всего ЕС.

США и ЕС заключили торговое соглашение 28 июля. В рамках сделки региональное содружество обязалось закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд. Более того, союз должен увеличить инвестиции в Соединенные Штаты до $600 млрд и покупать у них оружие. В свою очередь, Вашингтон пообещал снизить пошлины на европейские товары с 30% до 15%.

Ранее стало известно, как Трамп может использовать превосходство США над ЕС в пользу России.