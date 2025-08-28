Украинский министр обвинил Венгрию в выборе неправильной стороны

Глава МИД Украины Андрей Сибига написал в своем аккаунте в соцсети X, что Венгрия выбрала «неправильную сторону истории».

Таким образом Сибига прокомментировал решение венгерских властей закрыть въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считают ответственным за удар по нефтепроводу «Дружба».

Украинский министр отметил, что для Будапешта «российский газопровод важнее».

«Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы примем зеркальные меры», — отметил Сибига.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия запретила командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба», въезд на территорию страны и во всю Шенгенскую зону.

Имя обвиняемого в атаке на «Дружбу» командира ВСУ Сийярто раскрывать не стал.

За август ВСУ как минимум трижды били по нефтепроводу «Дружбе», что приводило к приостановкам поставок нефти. Одной из таких атак нефтепровод подвергся в ночь на 22 августа.

