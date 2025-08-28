На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский министр обвинил Венгрию в выборе неправильной стороны

Сибига: Венгрия выбрала «неправильную сторону истории»
true
true
true
close
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Глава МИД Украины Андрей Сибига написал в своем аккаунте в соцсети X, что Венгрия выбрала «неправильную сторону истории».

Таким образом Сибига прокомментировал решение венгерских властей закрыть въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считают ответственным за удар по нефтепроводу «Дружба».

Украинский министр отметил, что для Будапешта «российский газопровод важнее».

«Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы примем зеркальные меры», — отметил Сибига.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия запретила командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба», въезд на территорию страны и во всю Шенгенскую зону.

Имя обвиняемого в атаке на «Дружбу» командира ВСУ Сийярто раскрывать не стал.

За август ВСУ как минимум трижды били по нефтепроводу «Дружбе», что приводило к приостановкам поставок нефти. Одной из таких атак нефтепровод подвергся в ночь на 22 августа.

Ранее Захарова назвала «спонсоров» ударов по нефтепроводу «Дружба».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами