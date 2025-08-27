Отношения Москвы и Пекина продолжатся по формуле, которая была выработана лидерами двух стран в 2023 году в Кремле. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал китаевед, руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский, комментируя предстоящую поездку президента РФ Владимира Путина в КНР.

Эксперт напомнил, что в марте 2023 года, выходя из Кремлевского дворца после длительных переговоров с российским лидером, председатель Китая Си Цзиньпин произнес важные слова: «В мире происходят колоссальные перемены, каких не было 100 лет, и мы с вами движем эти перемены».

«И за этими словами последовали реальные дела. Резко вырос объем торговли между нашими странами. Это означало, что мы смогли продавать нефть и газ, попавшие под санкции, а Китай стал поставлять России все необходимые товары, в том числе товары двойного назначения», — отметил Тавровский.

Фактически уже тогда Россия и Китай стали двумя фронтами глобальной холодной войны, развязанной администрацией экс-президента США Джо Байдена. И, что самое главное, двум странам удалось сохранить единство, подчеркнул политолог.

В конце текущей недели Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом.

Российский лидер планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.

В мероприятии будут участвовать более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций. МИД КНР сообщил, что мировые лидеры обсудят успешный опыт ШОС и направление развития организации, а также примут решение по вопросам сотрудничества и продвинут объединение к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.

Ранее в Кремле заявили о высоком значении отношений с Китаем для России.