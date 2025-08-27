На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китаевед назвал главные направления совместной политики КНР и России

Политолог Тавровский: РФ и КНР продолжат тесное и взаимовыгодное сотрудничество
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Отношения Москвы и Пекина продолжатся по формуле, которая была выработана лидерами двух стран в 2023 году в Кремле. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал китаевед, руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский, комментируя предстоящую поездку президента РФ Владимира Путина в КНР.

Эксперт напомнил, что в марте 2023 года, выходя из Кремлевского дворца после длительных переговоров с российским лидером, председатель Китая Си Цзиньпин произнес важные слова: «В мире происходят колоссальные перемены, каких не было 100 лет, и мы с вами движем эти перемены».

«И за этими словами последовали реальные дела. Резко вырос объем торговли между нашими странами. Это означало, что мы смогли продавать нефть и газ, попавшие под санкции, а Китай стал поставлять России все необходимые товары, в том числе товары двойного назначения», — отметил Тавровский.

Фактически уже тогда Россия и Китай стали двумя фронтами глобальной холодной войны, развязанной администрацией экс-президента США Джо Байдена. И, что самое главное, двум странам удалось сохранить единство, подчеркнул политолог.

В конце текущей недели Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом.

Российский лидер планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.

В мероприятии будут участвовать более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций. МИД КНР сообщил, что мировые лидеры обсудят успешный опыт ШОС и направление развития организации, а также примут решение по вопросам сотрудничества и продвинут объединение к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.

Ранее в Кремле заявили о высоком значении отношений с Китаем для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами