Большинство немцев (52%) считают, что Украина в рамках процесса урегулирования конфликта должна будет отказаться от территорий. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

Как отмечается в материале издания, 52% жителей ФРГ ответили утвердительно на вопрос, должна ли Украина быть готовой отказаться от части территорий.

Согласно газете, среди поддерживающих партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) соответствующий ответ дали 72% опрошенных, а среди сторонников консерваторов ХДС/ХСС этот вариант поддержали только 43%, среди сторонников социал-демократов — 48%.

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

