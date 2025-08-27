Медведев увидел плюсы в ругани Украины и Польши

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о ссоре Польши и Украины. Он отметил, что в этом есть свои плюсы.

Политик с сарказмом отметил, что схлестнулись две страны, которые считаются «клиническими русофобами». По его словам, поляки требуют от киевских властей признания ответственности за Волынскую резню, однако те не хотят этого делать.

Медведев обратил внимание на то, что в ход со стороны Польши пошли угрозы лишить украинцев «самого святого – пайки сала и рюмки польской водки», или вовсе изгнать беженцев со своей территории. Украинцы в свою очередь, как отметил зампред Совбеза, «орут» про европейские ценности и призывают объединиться против «проклятых орков» вместо того, чтобы ругаться.

«Когда ругаются клинические русофобы – ляхи и бандеровцы – это хорошо», — сказал Медведев.

До этого в Польше потребовали извинений от Украины после оскорблений польского президента Кароля Навроцкого. Украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире сравнил Навроцкого с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы призвала журналиста извиниться за свои слова, заявив, что он пересек черту. Однако Мазуренко не стал просить прощения и в ответ выдал новые оскорбления в адрес президента Польши. Кроме того, Мазуренко обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», после чего его отключили от эфира.

Ранее на польской границе беженцев с Украины начали раздевать до трусов.