В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Банковой

Песков: Путин занимает ответственную позицию по возможному применению «Орешника»
Kremlin Pool/Global Look Press

В Кремле не комментируют слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва якобы рассматривала в качестве целей для баллистической ракеты «Орешник» правительственный квартал в Киеве. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оставим высказывания президента Лукашенко без комментариев. (Президент России Владимир) Путин занимает решительную, ответственную и продуманную позицию (по этому вопросу). Позиция сохраняется и будет сохраняться дальше», — сказал представитель Кремля.

О том, что в России якобы рассматривали возможность удара «Орешником» по Киеву, Лукашенко рассказал 22 августа. По его словам, Путин якобы отказался от такого шага, поскольку настроен на урегулирование украинского конфликта.

По словам военного эксперта Михаила Ходаренка, возможности ракетного комплекса «Орешник» можно сравнить с тактическим ядерным оружием, они позволяют нанести удар по противнику в пределах всей Европы, если этого потребует ситуация.

Ранее Лукашенко рассказал о сроках размещения «Орешника» в Белоруссии.

