В МИД КНР отреагировали на требования США присоединиться к диалогу о разоружении

Анна Раткогло/РИА Новости

Требования к Китайской Народной Республике примкнуть к Российской Федерации и Соединенным Штатам Америки в дискуссиях о ядерном разоружении неразумны и нереалистичны. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь во время встречи с журналистами, передает ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о стремлении Вашингтона к дальнейшему сокращению ядерных вооружений вместе с Москвой, а также к присоединению Пекина к данному процессу.

Го Цзякунь обратил внимание, что ядерные потенциалы Соединенных Штатов и Китая находятся на абсолютно разных уровнях, также отличаются ядерная политика и подходы к обеспечению стратегической безопасности двух стран.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, поэтому требовать от Китая вступить в трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с Россией и США неразумно и нереалистично.

На этой неделе Трамп заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос возможного совместного сокращения ядерных арсеналов. По его словам, у США больше всего ядерных вооружений, Россия в данном аспекте находится на втором месте, а на третьем — Китай.

Ранее Трамп заявил о необходимости уважать ядерный потенциал России.

