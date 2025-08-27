Захарова заявила об «изнасиловании» права на Украине

На Украине уже «изнасиловали» право, а о международном праве там даже не слышали. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и его режим находятся давно вне правового поля. Право в своей стране они изнасиловали. Они переписывают законы и конституцию Украины чуть ли не каждый день», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, в последнее время на Украине появилось много новых законов — «чудовищных, кошмарных, каких-то людоедских». В пример она привела ситуацию с русским языком, который предложили вычеркнуть из конституции Украины и отменить его особый статус.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского нелегитимным лицом, которое не может подписывать юридические документы об урегулировании конфликта на Украине. По словам главы МИД, российская сторона признает Зеленского «де-факто главой режима», и в этом качестве готова с ним встречаться. Однако заключать соглашения с нелегитимным лицом Россия не может, добавил Лавров.

