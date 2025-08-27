Экс-президента Бразилии оставили под круглосуточным наблюдением полиции

Верховный суд Бразилии постановил оставить бывшего президента Жаира Болсонару под постоянным наблюдением полиции во избежание побега до начала судебного процесса. Об этом сообщает издание The Guardian.

»... в прошлый понедельник генпрокурор обратился в Верховный суд с просьбой усилить наблюдение за 70-летним мужчиной после того, как федеральная полиция сообщила, что он даже подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине», — говорится в материале.

Сообщается, что судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораес согласился с наличием рисков и постановил установить слежку за особняком обвиняемого в столице. Мораес отметил, что сотрудники полиции не должны заходить в дом политика.

В июне федеральная полиция обвинила экс-президента в шпионаже. Утверждается, что преступную схему возглавлял сын политика. А в феврале генпрокуратура обвинила Болсонару в попытке госпереворота при участии еще 33 человек.

5 августа судья ди Мораис принял решение о переводе Болсонару под домашний арест в связи с нарушением ранее установленных судебных ограничений. В судебном постановлении указано, что ему запрещено принимать посетителей, кроме ближайших родственников и адвокатов. Он обязан постоянно носить электронный браслет, а все находящиеся в доме мобильные устройства подлежат изъятию.

Ранее СМИ писали, что Болсонару подозревают в отмывании более $5,4 млн.