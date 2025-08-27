На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-президента Бразилии оставили под круглосуточным наблюдением полиции

Суд в Бразилии распорядился установить круглосуточное наблюдение за Болсонару
true
true
true
close
Adriano Machado/Reuters

Верховный суд Бразилии постановил оставить бывшего президента Жаира Болсонару под постоянным наблюдением полиции во избежание побега до начала судебного процесса. Об этом сообщает издание The Guardian.

»... в прошлый понедельник генпрокурор обратился в Верховный суд с просьбой усилить наблюдение за 70-летним мужчиной после того, как федеральная полиция сообщила, что он даже подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине», — говорится в материале.

Сообщается, что судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораес согласился с наличием рисков и постановил установить слежку за особняком обвиняемого в столице. Мораес отметил, что сотрудники полиции не должны заходить в дом политика.

В июне федеральная полиция обвинила экс-президента в шпионаже. Утверждается, что преступную схему возглавлял сын политика. А в феврале генпрокуратура обвинила Болсонару в попытке госпереворота при участии еще 33 человек.

5 августа судья ди Мораис принял решение о переводе Болсонару под домашний арест в связи с нарушением ранее установленных судебных ограничений. В судебном постановлении указано, что ему запрещено принимать посетителей, кроме ближайших родственников и адвокатов. Он обязан постоянно носить электронный браслет, а все находящиеся в доме мобильные устройства подлежат изъятию.

Ранее СМИ писали, что Болсонару подозревают в отмывании более $5,4 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами